مدير الدفاع المدني في اللاذقية: الوضع في ريف القرداحة سيئ

بيّن العميد نضال محلا مدير الدفاع المدني في اللاذقية ل (تشرين) أن الوضع في ريف القرداحة خاصة في قرية دباش والقرى المجاورة لها كيرتي و بحمرا، سيئ، مشيراً إلى أنه منذ حوالي 4 ساعات و طاقم الدفاع المدني بعناصره و آلياته يحاول إخماد الحريق في قرية دباش ولم يتم إخماده حتى الآن.

وأرجع محلا السبب إلى قوة الرياح الشرقية التي تسببت باشتداد اندلاع النيران وسرعتها، بالإضافة لوعورة الطرقات في القرية ذات المنطقة الجبلية القاسية، لافتاً إلى أن الاهالي لا يزالون يلتزمون منازلهم باستثناء كبار السن الذين تم إخراجهم خارج القرية.

وأكد محلا أن المنطقة لم تشهد مثل هذه الحرائق.. فهذه هي المرة الأولى التي تنشب فيها حرائق بهذه الضخامة، منوهاً بمساهمة فرق الدفاع المدني من محافظات حلب و دمشق و ريف دمشق وغيرها من الفرق في باقي المحافظات في إخماد الحرائق التي اندلعت في مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة لمساهمة أهالي القرى بمساندة فرق الدفاع المدني في إطفاء الحرائق كل حسب إمكاناته.

وأكد محلا أن عناصر الدفاع المدني منذ صباح اليوم يقومون بواجبهم في إخماد الحرائق متنقلين بين عدة مناطق ولم تسجل أي إصابة لأي من عناصر الدفاع المدني، مشيراً إلى جهوزية الطاقم الصحي في الدفاع المدني لأي طارئ .

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