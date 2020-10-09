آخر تحديث: 2020-10-09 23:08:12
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وزارة الصحة تعلن عن حالتي وفاة في اللاذقية و٢٠ حالة اختناق جراء الحرائق في محافظتي اللاذقية وطرطوس

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