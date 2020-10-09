وزارة الصحة تعلن عن حالتي وفاة في اللاذقية و٢٠ حالة اختناق جراء الحرائق في محافظتي اللاذقية وطرطوس

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 21 صفر 1442 الموافق لـ 09 تشرين الأول 2020
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الأخبار
وزراء خارجية دول عدم الانحياز يجددون مطالبتهم “إسرائيل” بالانسحاب من الجولان السوري المحتل
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط الخليل
المالكي:المجتمع الدولي لايقوم بأي فعل حقيقي لوقف ممارسات الاحتلال
القوات العراقية تعتقل 37 إرهابياً وتقضي على ثلاثة آخرين في أيلول
الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات المحتجين على إطلاق سراح قاتل فلويد
الخطيب يجدد الدعوة للتمسك بخيار المقاومة لاستعادة الحقوق
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في كفر قدوم
ورشة تخصصية لتعزيز دور الزراعات الأسرية في الأمن الغذائي
لافروف: التوسع العسكري للناتو في منطقة بحر البلطيق مثيرٌ للقلق
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في الشرق الأقصى