"كان غير شكل الزيتون .. كان غير شكل الليمون"

ليالي اللاذقية الحزينة .. "كان غير شكل الزيتون .. كان غير شكل الليمون"

اللاذقية - رشا عيسى

مزيج من الحزن والغضب يعتري أهالي القرى في أرياف اللاذقية الذين لايزالون يكافحون بصبر وقوة مع رجال الإطفاء لإخماد النيران المشتعلة في بساتينهم وبيوتهم وغاباتهم .. متسائلين عن كيفية اشتعال أكثر من ٣٥ حريقاً متزامنة في محافظتهم دون أن تكون هناك يدٌ آثمة مفتعلة لهذه الحرائق المدمرة .

الأرزاق من زيتون وحمضيات التهمتها النيران بالكامل في بعض القرى وتحولت إلى أراضٍ محروقة، بعد أن كانت باسقة خضراء جميلة ليحترق معها القلب والوجدان..

فكل شجرة تعادل بغلاوتها أحد الأولاد لدى أصحابها و رغم خسائرهم المتلاحقة في كل موسم لم يتخلوا عن بساتينهم لتأتي النيران وتأخذ شقاء عمر وتعب يعود لعشرات السنين وأرض متوارثة عن الأجداد.

قرية بنجارو بريف جبلة والجديدة بريف القرداحة مثال لعشرات الأمثلة لقرى خسرت حقولها ,وبعد أن كانت تنتظر الانتهاء من جني موسم الزيتون الذي يسدّ بعض احتياجات عائلاتها حتى أكلت النيران المحصول والأشجار والأرض بكاملها.

المهندس فادي اختصاص معلوماتية لم يعد يعلم على من سيضع المسؤولية عما جرى ،ليرجح فرضية وجود مخربين وإرهابيين يتسللون إلى القرى ويفتعلون النيران .

بدورها تقول أم باسل والدة شهيد طيار ل(تشرين) : إنها لم تتوقف عن حمل المياه أملاً بمنع وصول النيران إلى المنزل إلا أنها أخفقت بذلك واضطرت لترك منزلها ، مؤكدة أن ما يجري هو مفتعل بفعل فاعل.

من جهته يقول أبو لؤي: اندلاع الحرائق في أماكن متفرقة ومتباعدة ومتداخلة مع الغابات بشكل مخيف يدل على وجود أشخاص وربما جهة تتابع حالة الطقس وتشعل الحرائق وتترك الأمر لاحقاً للرياح الجافة السريعة التي تنشر لهيب النار لأمتار وأمتار، فيما أوضح أبو أنور أنه في الفترة الأخيرة رأى في قريته بنجارو أشخاصاً ملثمين يستقلون دراجات نارية ويتجولون في القرية.

فيما قال هيثم مدرس كيمياء: ما يجري هو عملية تخربيبة تهدد الزراعة والسياحة في آن معاً وتقضي على البيئة الساحلية من أشجار وغطاء نباتي متكامل وتهدد حياة الأهالي بالخطر، ويضيف : كل من يثبت تورطه بافتعال النيران يجب أن يعتبر خائناً ويعدم في الساحات العامة .

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