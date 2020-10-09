حمص – إسماعيل عبد الحي

بات الوضع جيداً في ريف حمص الغربي بعد أن تمكن رجال الإطفاء من إخماد العديد من الحرائق التي نشبت ليلة أمس في أحراج بلدة قرب علي وجبل السايح في الريف الغربي لمحافظة حمص والتي شملت عشرات الدونمات من جبل السايح ..

ونوه المهندس زياد فندي مدير دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص بأن الحرائق بدأت أمس في بلدات قرب علي والجاموس وصفر والزويتينة والدغلي والوادي وهي مناطق تضم أشجاراً حراجية إضافة إلى أشجار الزيتون والتفاح ومساحات مختلفة تعود ملكيتها للأهالي .

من جهته أشار العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص إلى نشوب ثلاثة حرائق في بلدات بعيون والزويتينة والحرائق، بدأت في الساعة الثانية من الليلة الفائتة وتدخلت فرق الإطفاء والدفاع المدني مع آليات الزراعة لتطويقها وإخمادها مع التنويه بالصعوبات الكبيرة التي واجهها رجال الإطفاء نتيجة الرياح الشديدة ووجود تضاريس جبلية يصعب دخول الآليات إليها وأنه تم التعامل معها باليد العاملة البشرية إضافة إلى تحريك آليات بلدوزر لمحاصرة النيران التي شملت ثلاثة مواقع من بلدة قرب علي و في بلدة الزويتينة وبلدات الدغلة وصُفّر وتنورين ونوه بأن حريق جبل السايح بدأ في الساعة الحادية عشرة من ليل أمس حيث تمكن عناصر الدفاع المدني من إطفائها.. والوضع بشكل عام أصبح جيداً باستثناء حريق الجويخات الذي يتعامل معه رجال الإطفاء حالياً .

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