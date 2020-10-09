السيطرة على ٩٥ % من حريق وادي العيون

حماة - تشرين:

أكد المهندس مدين علي رئيس مركز إطفاء حرائق حراج مصياف أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة بنسبة ٩٥ % حتى ٩٨ % على حريق وادي العيون- الديرون .

وأوضح علي أن فرق الإطفاء تعمل الآن على مراقبة الحريق و إخماده حيث وصلت مؤازرة لفرق الإطفاء مكونة من ٢٠٠ من عناصر الجيش بالإضافة لمجموعات من الدفاع الوطني في محردة.

وأشار علي إلى أنه من المتوقع أن يتم إخماد الحريق بشكل كامل صباح غد السبت .. لكن لا يزال التخوف قائماً من الحريق .

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