الصحة: 50 إصابة جديدة بـ كورونا و23 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 23 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4616 شفيت منها 1235 وتوفيت 218 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في حمص

٨ في حلب

٧ في طرطوس

٦ في دمشق

٥ في القنيطرة

٥ في اللاذقية

٢ في السويداء

٢ في درعا

حالات الوفاة:

٢ في طرطوس

١ في حمص

حالات الشفاء:

٣ في حمص

٣ في دمشق

٣ في حلب

٢ في حماة

٢ في درعا

٢ في طرطوس

٢ في اللاذقية

٢ في ريف دمشق

٢ في القنيطرة

٢ في السويداء

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