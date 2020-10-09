جامعة تشرين: تأجل امتحانات التعليم المفتوح غداً السبت

اللاذقية - رشا عيسى

أجلت جامعة تشرين مساء اليوم الجمعة امتحانات التعليم المفتوح للدورة الفصلية الثانية المقررة غداً السبت فقط إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب الظرف الطارئ الذي تعيشه المحافظة بفعل الحرائق التي تجتاح أريافها وغاباتها.

وقال الدكتور معن ديوب نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون التعليم المفتوح ل ( تشرين) : حرصاً على سلامة الطلاب تقرر تأجيل الامتحانات المقررة يوم غد السبت لبرنامج الحقوق على أن يحدد الموعد لاحقاً.. وعلى الأرجح يكون في نهاية موعد الامتحانات ،ويتم اختيار موعد جديد يتناسب مع ظروف الطلاب .

وأكد ديوب أن التأجيل فرضته الحالة التي تعيشها أرياف المحافظة حالياً ، موضحاً أن أي قرار تأجيل مستقبلي للامتحانات مرهون بالوضع العام آملاً أن يكون التأجيل الأخير وتعود الحياة بالكامل إلى طبيعتها بعد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحرائق وإخمادها بالكامل .

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