يسرى ديب

تخوف رئيس منظومة الإسعاف في مديرية صحة اللاذقية – د. لؤي سعيد من وجود أهالي محاصرين في المناطق الجبلية الوعرة، التي تلتهمها النيران بسرعة بسبب الرياح الشرقية، ولم تصل استغاثاتهم إليهم.

وذكر – د. سعيد أنه تم توزيع 14 سيارة إسعاف في مختلف المناطق التي تمتد إليها النيران في الأرياف، وأنه تم نقل 13 حالة اختناق إضافة لوجود حالتي وفاة.

وأكد سعيد أن الحرائق بدأت من منطقة القرادحة ثم بنجارو، وبدى الوضع في غاية السوء في بلوران ووادي قنديل وأم الطيور، ومن ثم نشبت حرائق في ريف جبلة سربيون باتجاه قرى دوير بعبدة بيت عانا.

وأكد د. سعيد أن هذه الحرائق لا سابق لها وأن غابات الساحل احترقت بمعظمها، وأن البلاد لم تشهد مثيل لما يحصل.

وأكد أن الكثير من الناس هجرت منازلها، وبعضهم كان يراقب منزله عن بعد والنيران تحيط به وأن محافظة اللاذقية بمجملها تصلها رائحة النيران مع الهواء الشرقي القوي.

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