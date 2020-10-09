باصات النقل الداخلي إلى أماكن الحرائق لنقل الأهالي للمناطق الآمنة

اللاذقية- سراب علي

بيّن المهندس طارق عيسى – مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية لـ (تشرين ) أن عدداً من باصات النقل الداخلي توجهت إلى مناطق الحفة وبلوران والقرداحة والفاخورة للمساعدة في نقل الأهالي من مناطق الحرائق إلى المناطق الآمنة .

وأكد عيسى أن الشركة في حالة استنفار و جهوزية كاملة بكامل طواقمها و باصاتها و كوادرها لإرسال الباصات إلى أي منطقة في حال طلبت الحاجة لنقل المواطنين و الأهالي إلى مدينة اللاذقية أو للتنقل بين المناطق.

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