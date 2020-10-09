حريق في حي (القوز ) بانياس بسبب ماس كهربائي

طرطوس- ثناء عليان

أدى ماس كهربائي لنشوب حريق في حي القوز الواقع جنوب غرب مدينة بانياس على الأوتستراد الواصل بين طرطوس واللاذقية.

وبيّن مدير قسم كهرباء بانياس – المهندس محسن رقية في تصريح خاص ل (تشرين): أن سبب الماس الكهربائي هو حدوث عطل في أحد مخارج التوتر المنخفض لمحولة القوز نتج عنه شرارة كهربائية أدت إلى اندلاع حريق في المنطقة المذكورة بسبب وجود أعشاب يابسة ومخلفات أخرى، وأكد رقية أنه لا يوجد أي خسائر مادية أو بشرية حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل إطفاء الشركة السورية للنفظ.

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