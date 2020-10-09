آخر تحديث: 2020-10-09 20:38:53
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مراسلة سانا: ماتزال الحرائق تشتعل في محيط بلدة العنازة بريف بانياس رغم الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء والأهالي لتطويق الحريق

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