الأردن يسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا على مستوى يومي
سجل الأردن اليوم أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد منذ تفشيه في البلاد بلغ 22 حالة وفاة.
ووفقاً للموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء الأردنية نقلته وكالة عمون فقد تم تسجيل 1246 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22763.
ودعت الوزارة الأردنيين إلى اتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً.
وكانت السلطات الأردنية قررت الثلاثاء الماضي إعادة نشر الجيش في مدن البلاد وفرض حظر شامل للتجول اعتباراً من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة وبشكل أسبوعي بعد ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي