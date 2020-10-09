حريق في مصياف وادي العيون

حماة _زهور كمالي

اشتعلت النيران مساء اليوم في أعالي الجبال في منطقة مصياف وبالتحديد في وادي العيون – الديرون.

وفي تصريح ل(تشرين) قال مدين علي – رئيس مركز إطفاء حراج مصياف: إن حريقاً اندلع اليوم بعد الساعة الثانية ظهراً في أعلى قمة الجبل وفي موقع شديد الوعورة ويصعب الوصول إليه، إذ لا يوجد أي طريق يصل إلى الحريق، حيث يتم التعامل معه باليد العاملة فقط وقد تم احتراق الأشجار من السنديان والصنوبر والبلوط…. وشارك في عملية الإطفاء مركز حماية الغابات في مصياف والفرق التابعة لها ولم تقدر المساحات المحروقة حتى الآن ، ومازال العمال يقومون بإخماد الحريق حتى اللحظة، وأفاد رئيس المركز بأنه ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بإشعال النيران.

طباعة