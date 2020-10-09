اندلاع عدة حرائق في شمال وجنوب لبنان

اتسعت رقعة الحرائق التي اندلعت اليوم في أحراج وادي الحور ومنطق الدريب بمنطقة عكار شمال لبنان بسبب سرعة الرياح ما أدى إلى التهام الأشجار المثمرة والحراجية.

وناشد الأهالي الذين يشاركون في عملية الإطفاء المعنيين الإسراع لإطفاء النيران التي وصلت إلى محيط المنازل.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن حريقاً كبيراً اندلع أيضاً في الأشجار الحراجية والمثمرة وكروم الزيتون في حراج بلدة شيخلار الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة حيث سارع الجيش اللبناني إلى إرسال طوافة للمساهمة في إطفاء النيران التي تتمدد بسرعة في الأراضي بفعل الرياح الشمالية الجافة.

كما شهدت عدة قرى في قضاء صور حرائق بالجملة حيث اقتربت النيران من المنازل وسجلت حالات اختناق لعدد من المسعفين كما تم إجلاء عدد من القاطنين في الأبنية السكنية القريبة من موقع الحريق.

وفي بلدات جويا ودبعال ومعروب وباريش وجناتا ودير قانون النهر اندلعت حرائق متفرقة وأتت النيران على مساحات واسعة من أشجار الزيتون.

كذلك اندلعت عدة حرائق في بلدة معركة المشهد وحاصرت النيران مركز الكتيبة الماليزية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة “يونيفيل” المحاط بمساحات من أشجار الزيتون التي قضت النيران على معظمها.

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