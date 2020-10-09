إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط الخليل
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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