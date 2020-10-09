سويسرا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا في يوم واحد

سجلت سويسرا وإمارة ليشتنشتاين ارتفاعاً قياسياً يومياً بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بواقع 1487 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن بيانات لوكالة الصحة العامة في سويسرا قولها إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 60368 من 58881 أمس فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1794 بعد تسجيل ثلاث وفيات إضافية.

وكانت سويسرا أعلنت رصد أول إصابة بالفيروس أواخر شباط الماضي ووصل العدد اليومي للحالات إلى ذروة بلغت 1456 حالة في الـ23 من آذار لكنه تراجع بشدة حيث وصل إلى ثلاث حالات فقط في الأول من حزيران.

وفي بريطانيا أعلن قصر بكنغهام الملكي اليوم أن الأميرة صوفي كونتيسة ويسكس زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عزلت نفسها في منزلها بعدما خالطت شخصاً تبين إصابته بكورونا.

وقال المتحدث باسم القصر إنه لم تظهر على الأميرة 55 عاماً أي أعراض لكنها عزلت نفسها اتباعاً لتعليمات الحكومة مشيراً إلى أنها لم تخالط أياً من أفراد الأسرة المالكة منذ ذلك الحين.

وفي برلين حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا استمرت عدوى كورونا بالارتفاع في البلاد.

وأشارت ميركل إلى أن “عدوى فيروس كورونا وانتشارها في ألمانيا دخلا وضعاً غير مستقر وهذا ما سيدفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في البلاد إذا بقي الوضع على حاله ضمن الإجراءات الحالية خلال عشرة أيام”.

وكان عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز أمس الأربعة آلاف للمرة الأولى منذ بداية نيسان الماضي ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 310144 والوفيات إلى 9578.

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