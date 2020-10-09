المالكي:المجتمع الدولي لايقوم بأي فعل حقيقي لوقف ممارسات الاحتلال

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالإدانة.

وقال المالكي في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز ضمن الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم إن “الوضع الحرج في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس يعكس إلى حد كبير أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي حيث يوثق المجتمع الدولي ويدين بشكل خطابي ويكتفي بالخطابات دون أي فعل حقيقي لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين”.

وأوضح المالكي أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي بانتهاكاتها القانون الدولي حيث تواصل مخططاتها الاستعمارية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وتهديد الوجود الفلسطيني من خلال هدم منازل الفلسطينيين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسرياً للاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وأشار المالكي إلى أن ممارسات وجرائم الاحتلال بدعم مطلق من الإدارة الأميركية تعكس ازدراءه القانون الدولي بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن مطالباً دول حركة عدم الانحياز بتكثيف الجهود في المحافل الدولية الهادفة إلى ضمان مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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