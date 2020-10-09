رئيس مجلس الوزراء يطلب تقديم المؤازرة للمساهمة في إطفاء الحرائق المندلعة في أرياف حمص وطرطوس واللاذقية

طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم من جميع الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وفرق الإطفاء والدفاع المدني في المحافظات كافة تقديم الدعم والمؤازرة للمساهمة في إطفاء الحرائق المندلعة في أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وتواجد وزيري الزراعة والإدارة المحلية والبيئة في تلك المواقع للمتابعة مباشرة مع كل الجهات على الأرض.

وتواصل فرق الإطفاء في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية جهودها الكبيرة والمضاعفة للسيطرة على الحرائق الضخمة التي اندلعت منذ مساء امس في أرياف المحافظات الثلاث حيث تعمل فرق الإطفاء وآليات الحراج على مؤازرة الأهالي ورجال الجيش العربي السوري للسيطرة عليها واخمادها.

طباعة