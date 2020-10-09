آخر تحديث: 2020-10-09 18:07:13
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مراسل سانا: النيران تأتي على مساحات كبيرة من الغابات والأشجار المثمرة في منطقة بللوران بريف اللاذقية الشمالي رغم الجهود التي تبذلها فرق الإطفاء والدفاع المدني والأهالي

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