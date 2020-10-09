وفاة شخصين واختناق آخرين بالحرائق المندلعة في اللاذقية

اللاذقية- صفاء اسماعيل

أكد مدير صحة اللاذقية – الدكتور هوازن مخلوف ل(تشرين) وفاة شخصين بسبب إصابتهما بحروق شديدة نتيجة الحرائق التي اندلعت في بلدتي بللوران ودفيل في ريف اللاذقية ووصلت إلى منازل المواطنين، بينما تم إسعاف عدة أشخاص إلى المشافي لإصابتهم بحروق وحالات اختناق.

وشدد مخلوف على أنه منذ فجر اليوم و مديرية الصحة في حالة استنفار كامل، حيث تم إرسال سيارات إسعاف مع طاقمها إلى المناطق التي اندلعت فيها النيران لإسعاف الأهالي ومساعدتهم.

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