اللاذقية _ رشا عيسى

يستبسل عمال الإطفاء في اللاذقية لاحتواء النيران المشتعلة منذ فجر اليوم الجمعة في المحافظة التي زجت بكل الإمكانات المتاحة البشرية و الآلية لوقف زحف النار التي تطل برأسها في أماكن متباعدة، ما صعب المهمة على الإطفائيين وشتت جهودهم وسط اندفاع من المجتمع المحلي لمؤازرة فرق الإطفاء المشتركة .

لايزال ما يقارب ٢٣ حريقاً زراعياً وحراجياً نشطاً حتى لحظة إعداد هذه المادة في ريف المحافظة بعضها عالي الخطورة على الأهالي الذين لايزال بعضهم عالقاً بين ألسنة اللهب وكذلك على الغابات الحراجية التي تشتعل في أكثر من موقع و خاصة في( دباش) ريف القرداحة وفي بللوران في الريف الشمالي، في وقت سيطرت فيه فرق الإطفاء على ستة حرائق أخرى.

و وصلت ألسنة النيران إلى مساحة جغرافية واسعة في الأرياف وقطعت بعض الطرق الرئيسة وخاصة الطريق الممتد بين صلنفة والحفة وكذلك وصولها إلى الأوتستراد الدولي باتجاه بانياس من جبلة .

وأكد المهندس باسم دوبا – رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية أن الوضع الإجمالي للحرائق غير جيد ووصف حريق دباش بأنه صعب جداً وكذلك حريق بللوران الذي لايقل خطورة عن الأول ، نافياً إمكانية إعطاء أرقام أولية للخسائر الحراجية وخاصة أن كلمة النار لاتزال الأقوى برغم الجهود الكبيرة المبذولة من الرجال في مواقع النيران .

وأشار إلى أن ما يمكنه قوله مبدئياً أن الأذية كبيرة جداً في الغابات الصنوبرية المنتشرة في منطقة بللوران ذات الغابات الصنوبرية الواسعة ولاتزال تحت خطر النيران .

طباعة