78 إطفائية تخمد 15 حريقاً نشبت اليوم في ريف اللاذقية

ميليا اسبر

بيّن مدير زراعة اللاذقية- المهندس منذر خير بك أن 35 حريقاً حراجياً وزراعياً اندلعت في مناطق متعددة في ريف المحافظة منذ فجر اليوم، تم إخماد 15 حريقاً منها، ويتم التعامل مع الحرائق الباقية، لافتاً إلى أن 67 إطفائية من محافظة اللاذقية و11 إطفائية من المحافظات الأخرى تشارك في إخماد هذه الحرائق، إضافة إلى 10 صهاريج تغذية من اللاذقية و28 فرقة مؤلفة من 1000 عامل، كما شاركت حوامتين من حوامات الجيش العربي السوري.

وأكد خير بك أن آليات أخرى من المحافظة تشارك متواجدة في مواقع الحرائق مثل لودرات من التنمية واستصلاح الأراضي، و5 بلدوزرات و3 تركسات من مديرية الزراعة.

وأشار خير بك إلى أن جهوداً كبيرة تبذل من كافة الفرق المشاركة لتطويق هذه الحرائق ومنع اقترابها من المنازل.

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