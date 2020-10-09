حريق (الجويبات) يصل إلى أوتوستراد طرطوس- اللاذقية وفرق الإطفاء تخمده

طرطوس_ رفاه نيوف

أكد العقيد سمير شما – قائد فوج إطفاء طرطوس ل( تشرين) نشوب /24/ حريقاً في مواقع متفرقة من محافظة طرطوس اليوم، وقد تمت السيطرة على /22/ حريقاً منها بالكامل ويتم التعامل حالياً مع الحريقين المتبقيين، ويعتبران من أكبر الحرائق التي أصابت المحافظة، وهما : حريق مشتى الحلو وحريق منطقة صافيتا وحريق الجويبات منطقة بانياس واللذان ما زالا خارج السيطرة ، وقد امتد حريق الجويبات إلى الأراضي المجاورة للأوتوستراد الدولي طرطوس _اللاذقية وتم التعامل معه مباشرة والحد من انتشاره على الأتوستراد الدولي وحالياً تعمل فرق الإطفاء ومديرية الزراعة بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد حريق المشتى والجويبات، وعن فرق الدعم قال شما:بأنها تصل تباعاً من المحافظات إلى المواقع الأكثر خطورة .

تصوير غدير حمدان

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