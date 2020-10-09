وزير الزراعة يتفقد أماكن الحرائق في مشتى الحلو والكفرون

طرطوس_ رفاه نيوف

تفقد المهندس محمد حسان قطنا اليوم المناطق التي اندلعت فيها الحرائق يوم أمس في مشتى الحلو و الكفرون و البارقية و نبع كركر و الخسائر التي تعرضت لها الثروة النباتية و الحراجية في هذه المناطق السياحية من ريف المحافظة بحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى والدكتور محمد حسين أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي

والمعنيين في المحافظة

وخلال الاجتماع الذي عقد في مركز ناحية مشتى الحلو برئاسة وزير الزراعة كلف محافظ طرطوس أعضاء المكتب التنفيذي بتشكيل غرفة عمليات على مستوى المناطق بالتعاون مع الرفاق أمناء الشعب الحزبية و مديري المناطق و رؤساء الوحدات الإدارية و المجتمع الأهلي في ناحية المشتى .

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