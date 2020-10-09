إصابات زيتون درعا محدودة والإنتاج المقدر 25 ألف طن

درعا- وليد الزعبي

لا تزال إنتاجية محصول الزيتون في درعا منخفضة قياساً بسنوات ما قبل الحرب وذلك نتيجة يباس وتحطيب عدد كبير من الأشجار بسبب التعديات وضعف الرعاية.

وأوضح المهندس بسام الحشيش_ معاون مدير زراعة درعا أن إنتاج الزيتون المقدر لهذا الموسم يبلغ من الثمار 25 ألف طن ومن الزيت 3 آلاف، والأصناف المنتشرة في المحافظة تتنوع بين القيسي والصوراني والإستانبولي والجلط والنابالي، لافتاً إلى أن هذه الكميات أقل مما كانت عليه قبل الحرب حيث كان الإنتاج يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف من الثمار ونحو أربعة أضعاف من الزيت، وسبب الانخفاض يعود لخروج قسم من الأشجار من العملية الإنتاجية حيث تراجع عددها على مستوى المحافظة من 6.2 ملايين إلى 4.886 ملايين شجرة زيتون، وذلك نتيجة عدم تمكن الفلاحين من تقديم العمليات الزراعية اللازمة ومياه الري اللازمة والأسمدة والمكافحة بالشكل المطلوب والكافي لارتفاع تكاليف هذه المستلزمات وعدم مقدرة الكثيرين منهم على تحمل نفقاتها.

وبيّن الحشيش أن عمليات جني زيتون المائدة جارية الآن، فيما يبدأ عصر الزيتون في المعاصر اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري وقد تم تحديد أجر العصر من قبل المحافظة بقيمة 40 ليرة للكيلو غرام الواحد عندما تكون الكمية أكثر من 500 كغ وبقيمة 45 ليرة إذا كانت الكمية أقل.

ولدى الاستفسار عن واقع الإصابات و خاصة أنه تشاهد بقعاً سوداء على الثمار تتسبب بتساقط بعضها، أوضح المهندس حسن الصمادي- رئيس دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة درعا أن هذه البقع هي عبارة عن تعفن نتيجة وخزات ما تسمى ذبابة الزيتون، وهذه الإصابات الواقعة تظهر على بعض الأصناف الحساسة مثل الاستانبولي والنابالي، لكن هذه الإصابات خفيفة ومن دون أن يكون للحشرة المذكورة يرقات، علماً أن درجات الحرارة المرتفعة التي مرت في الفترة الماضية ساهمت بالمكافحة حيث منعت الحشرات من وضع البيوض أو جعلتها تضع بيوضاً غير مخصبة، وبشكل عام فإن الإصابات لم تصل العتبة الاقتصادية في الفترة الماضية، وكل من قام من الفلاحين بالمكافحة باستخدام المصائد الغذائية والرش الجزئي بالمبيدات حد بشكل كبير من حدوث الإصابات وأبقاها تحت العتبة الاقتصادية وحسن من إنتاجية محصوله لجهة الكمية والجودة.

تجدر الإشارة إلى أن مطالب الفلاحين تتركز على ضرورة إلزام معاصر الزيتون بالأجور المحددة آنفا وخاصةً أنها تستجر الوقود اللازم للتشغيل بالسعر المدعوم، ويأتي هذا المطلب نظراً لتقاضي معظم المعاصر في الموسم الفائت زيادة في بدل أجر العصر بنسبة تفوق 50%.

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