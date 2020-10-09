عن غياب سلطة النص الإبداعي والبحث عن يقظة عربية مُحتملة

علي الرعي

يطلقون عليه « النهضة العربية»، كما عُرفت باسم «اليقظة » العربية، وأحياناً حركة التنوير العربية كذلك؛ تلك الحالة الفكرية والاجتماعية التي سادت أساساً في سورية ومصر أواخر الاحتلال العثماني للبلاد العربية، ومن ثم امتدت لتشمل أكثر من عاصمة ومدينة عربية، لاسيما في المغرب العربي. وذلك خلال القرن التاسع عشر. حيث يُحدد المؤرخ ألبرت حوراني تاريخ بدء تلك «النهضة» بحملة نابليون الفرنسية على مصر، سنة 1798، فيما يضعها آخرون بدخول إبراهيم باشا إلى سورية عام 1832 داحراً أمامه العدو التركي – العثماني من بلاد الشام، ومن ثمّ لتنتهي مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914.‏

ملامح في الضباب‏

ملامح تلك النهضة، أكثر ما برزت، و.. يمكن لأول مرة بإحساس « قومي عربي »، وأن بدا مُلتبساً بعد طول احتلالٍ بغيض، كان يوصف دائماً، وبقيت بعض الدول العربية تصفه ب« الفتح العثماني » لزمنٍ طويل حتى تمّ الانتباه مؤخراً إلى خطورة (المُصطلح) في معظم الدور العربية، فتمّ استبداله بالاحتلال..

ومن ملامح تلك النهضة أيضاً؛ إنشاء الجمعيات وبوادر تشكل الأحزاب، والأهم انتشال اللغة العربية التي كادت أن تبيدها أو تبتلعها سياسة التتريك التي قامت بها السلطنة العثمانية حينذاك، إضافة إلى بعض حركات الإصلاح، لاسيما الديني منها، غير أن تلك « اليقظة » كانت ضمن فئة، أو دائرة صغيرة، هي «عليّة القوم» في المدن، حتى بدت كلمة يقظة تُناسب أكثر تلك الحركات والتحركات التي كانت أشبه ب« تململ»أكثر منه ثورة ونهضة حقيقية، أو هي يقظة كمن نام طويلاً، فاستيقظ عطشان، فشرب بنهم، ومن ثم عاد للنوم الطويل، ذلك ما انقسم بشأنه الباحثون والنقاد على مدى عقود طويلة، البعض يؤكد على أن تلك نهضة مستمرة، وأن العرب في بداية التاريخ، والعالم كله صار في نهاية التاريخ، كحالة تفاؤل لم تثبت جدواها، فيما وجد البعض الآخر؛ إنه لم يكن للعرب من نهضة أو أي يقظة تُذكر.‏

وإذا ما سحبنا أمر هذه « اليقظة » على صعيد الإبداع، فإن الخط البياني لهذه المسيرة، بقيت في أدنى مستويات انخفاضها، وما تحقق؛ كان على مستويات فردية، لم تؤد لمشاريع أو ظواهر إبداعية كبيرة، والنتيجة المريرة كان ما توصلنا إليه، استباحته الحركات التكفيرية، سواء كانت دينية بساطورٍ داعشيٍّ غادر.‏

كائنات تراثية‏

ذلك أن من يحكم الشارع في العالم العربي؛ هو الموروث الثقافي من عصور الانحطاط، ومن ثم كانت تلك هي الثقافة الشعبية، وهو ما بدا معه إن ( الكائن العربي ) هو كائن تراثي بالدرجة الأولى. ولم تستطع تلك المشاريع « الفلسفية » أن تنتشر أفقياً، بل كانت خيارات فردية، ولاتزال، حتى إن البعض منها بدا مزيفاً، وهو ما كشفته المحنة ليس في سورية وحسب، بل وفي العالم العربي كله. ألم نشاهد اليساري، أو من كان يدعي العلمانية؛ كتفاً إلى كتف مع الأخونجي والوهابي في خندق واحد. ومن ثم كان أن قام الموروث الثقافي لاسيما في شقه الديني بالدور الأيديولوجي السياسي، الذي استثمرته الحركات الدينية في تجنيد الناس، حتى وإن كان خلف تلك الحركات الدينية قوى صهيونية ومخابراتية عالمية، وهذا ما بدا أشدّ وضوحاً في الحرب على سورية، من تماهي تلك الحركات الدينية مع الكيان الصهيوني مباشرة، أو مع تركيا التي احتلت عن طريقهم أجزاء واسعة من شمال سورية، وعلى عيون العرب جميعاً، دون أن ترمش لتلك العيون رمش.‏

وبرأي غرامشي فقد كان التحدي الكبير؛ كيف يُمكن أن تحوّل الثقافة الشعبية إلى أيديولوجيا سياسية لصالح الشعوب، وليس ضدها بعملية تحليل عقلانية وحرة، ذلك أن ثقافة النخبة غالباً لا تنجح في تجنيد الناس، لكن المهم كيف يُعاد بناؤها وصياغتها، من هنا يستطيع المثقف العفوي – كما أطلق عليه غرامشي – أن يأخذ الثقافة الشعبية، ويُعيد بناءها حيث تخدم قضايا الناس أكثر ما تخدم قضايا الحكام، وهذا ما لم توفره كل يقظات العرب، وعندما استيقظ العرب كان أن التهموا أنفسهم بأنفسهم ولصالح قوى عدوانية ضدهم جميعاً، وعادت الأمور إلى ما قبل الحالة المدينية والمدنية إلى زمن الصحارى العربية، حيث التناحر، والإبادة كما فعلت الوهابية والسعودية في بداية القرن الماضي.‏

ألف عام‏