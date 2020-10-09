رئيس مكتب الألعاب الفردية لـ(تشرين): نجاح سباق دروب تشرين للدراجات

حبيب حماد

ترك سباق دروب تشرين الدولي الأول للدراجات الذي أقيم في جبال اللاذقية بمشاركة واسعة ارتياحاً واسعاً وإعجاباً بحسن التنظيم ومسارات السباق الرائعة في دروب جبالنا الساحلية الخضراء ، (تشرين) التي واكبت الحدث منذ انطلاقته حتى نهايته, التقت رئيس مكتب الألعاب الفردية عضو المكتب التنفيذي محمد خضر الذي تحدث عن السباق قائلاً:

جاء هذا السباق بعد انقطاع دام تسع سنوات عن تنظيم حدث رياضي دولي، وعمدنا إلى إقامة هذا السباق لما له من أهمية كبيرة على المستوى الدولي و على المستوى المحلي ، وإقامة مثل هذا الحدث ليست بالأمر السهل، حيث حقق هذا السباق تفاعلاً اجتماعياً ، بالإضافة إلى التعاون من قبل الجهات المنظمة للسباق ، وأستطيع القول: إن نجاح هذا السباق سيكون بوابة انطلاق باتجاه تنظيم فعاليات رياضية متتالية من خلال الاتحادات الرياضية كلها ،لأن الرياضة هي سفير خارجي يعكس صورة البلد الحقيقية و هذا ما حققه السباق على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياحي و الرياضي و لولا جائحة كورونا التي اجتاحت العالم و ما فرضه هذا الوباء من إجراءات احترازية و احتياطية خارجة عن نطاق قدرتنا لكان هناك أكثر من دولة أبدت رغبتها في المشاركة.

وتابع خضر حديثه:

أستطيع القول: إن الزمن الذي تم خلاله تنظيم هذا الحدث كان زمناً قياسياً ، وخصوصاً أن هذا الحدث يحمل الصفة الدولية والمتابعة الحثيثة من فراس معلا- رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي كان مهتماً بأدق التفاصيل و على أعلى المستويات كانت دافعاً لنا لنقدم أفضل الإمكانيات بالإضافة الى أن التغطية الإعلامية تعدت المستوى المحلي, حيث كانت هناك محطات إعلامية عالمية تتابع وتراقب عن كثب هذا السباق, وأضف إلى ذلك التغطية المباشرة من قبل إعلامنا المحلي , حيث استطعنا من خلال هذا السباق تسليط الضوء على البيئة الريفية البسيطة التي مازالت تتمتع بها تلك المناطق وتحمل في طياتها عبق الماضي و التاريخ ونفحة من مستقبل مشرق ، وهذا الأمر سوف ينعكس ايجاباً على الواقع السياحي في البلد.

أما عن الانطباع الذي تركه هذا الحدث الرياضي عند الدول المشاركة فقال:

على صعيد الدول المشاركة في هذا السباق, عبر المشاركون عن إعجابهم بالحالة التنظيمية والفنية التي كانت موجودة من بداية السباق وحتى نهايته وهذا الأمر قد لمسته منهم عقب نهاية السباق, ومن المؤكد أن هذا الأمر سوف يعطيهم دافعاً أكبر للمشاركة الدائمة و في كافة الأنشطة الرياضية و نقل الصورة الحقيقية عن بلادنا.

وعن تطبيق هذه التجربة على المحافظات الأخرى قال:

سوف يحمل هذا السباق طابع السباق السنوي حيث سيقام في العام القادم ولكن بطريقة مختلفة و سوف يكون أوسع ومداه أفضل و أيامه أطول و بمشاركة واسعة من الدول.

وعن عمل اتحاد الدراجات قال:

إن الجهد الذي قدمه اتحاد الدراجات في هذه البطولة وفي هذا الزمن القياسي يعكس صورته الحقيقية ، لأنه المعني بالدرجة الأولى بهذا النشاط و قد أتم عمله على أكمل وجه وعندما تنظم سباقاً دولياً فإنك تكتسب المزيد من الخبرة التنظيمية و الرياضية و بالتالي تساهم بشكل مباشر في تراكم وتطوير الخبرات للكوادر العاملة على المستوى التنظيمي و على المستوى الرياضي.

وإن نجاح هذا السباق سيكون الانطلاقة الواعدة والواثقة لإقامة فعاليات رياضية أخرى مستقبلاً، فنجاحه نقل منظمة الاتحاد الرياضي العام إلى مسار آخر و سوف ينعكس بالإيجاب على عملنا كمكتب تنفيذي و سوف jتبع هذا السباق منافسات و سباقات دولية أخرى على كافة المستويات.

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