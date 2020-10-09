الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إرهاب منظم

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال إرهاب منظم.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن تصعيد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم خلال موسم قطف الزيتون يندرج في إطار مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية الرامية لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وأشارت الخارجية إلى أن استهداف المستوطنين المتواصل للفلسطينيين على الطرقات والاعتداء على سياراتهم كما حصل مؤخراً على الطريق الواصل بين بيت لحم والخليل وأدى إلى إصابة طفل رضيع في عينه جريمة تضاف إلى جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين.

ولفتت الخارجية إلى أنها ستواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لفضح جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

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