إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لزراعة أشجار الزيتون في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المشاركين في الفعالية خلال زراعتهم عدداً من أشجار الزيتون في الأراضي التي يهدد الاحتلال بالاستيلاء عليها في البلدة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكان مستوطنون إسرائيليون أحرقوا في وقت سابق اليوم المئات من أشجار الزيتون غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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