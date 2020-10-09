استمرار الحرائق في البارقية بريف صافيتا

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 21 صفر 1442 الموافق لـ 09 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إرهاب منظم
مقتل 4 وإصابة آخرين من عناصر ميليشيا "قسد" بهجمات طالت تحركاتهم في ريفي الرقة ودير الزور
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس
برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام 2020
ارتفاع أسعار الذهب
مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون غرب رام الله
زاخاروفا: أذربيجان وأرمينيا ستشاركان بمشاورات في موسكو
الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين في الخليل
ارتفاع أسعار النفط
كانيل: سياسة أمريكا الوحشية أكبر تهديد للعالم