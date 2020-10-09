حريق (السن) يعطل المحولة الكهربائية التي تضخ المياه لطرطوس

طرطوس -رفاه نيوف

توقف ضخ المياه من نبع السن باتجاه محافظة طرطوس بسبب العطل الذي لحق بالمحولة الكهربائية المغذية للمحطة نتيجة الحريق الكبير الذي حصل في منطقة السن بالقرب من محطة الكهرباء.

وقد قامت مؤسسة مياه طرطوس مباشرة كما بيّن المهندس نزار جبور – مدير عام المؤسسة بتشغيل كل الآبار الاحتياطية بالطاقة القصوى للتعويض قدر المستطاع عن النقص الذي سيحصل،

الأمر الذي يترتب عليه انخفاض ضاغط المياه في الشبكة العامة ضمن مدينة طرطوس وتأثر المناطق المرتفعة فيها، إضافة إلى مدينة بانياس

وبعض التجمعات على الشريط الساحلي.

وتطلب المؤسسة من المشتركين ضرورة أخذ الحيطة وترشيد استهلاك المياه بالشكل الأفضل لحين السيطرة التامة على الحريق وإعادة الأمور إلى طبيعتها واستئناف الضخ مجدداً..

هذا وتتابع مديرية الموارد المائية في اللاذقية المسؤولة عن إدارة نبع السن واقع الأمر وهي جاهزة لإجراء كل الصيانات المطلوبة بعد السيطرة على الحريق بشكل كامل.

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