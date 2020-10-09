حرائق ضخمة في بلوران والبسيط ووادي قنديل.. ومؤازرة من دمشق في الطريق

اللاذقية-صفاء اسماعيل

قال رئيس فوج إطفاء اللاذقية – الرائد مهند جعفر ل(تشرين): انضمت مناطق بلوران والبسيط ووادي قنديل إلى سلسلة الحرائق الضخمة التي اندلعت في المحافظة منذ فجر اليوم الجمعة، مؤكداً قيام عناصر الفوج وآلياته بالمشاركة بإخماد الحرائق منذ اندلاعها.

واضاف جعفر: نقوم حالياً بإخماد الحريق الذي اندلع في قرية بنجارو، والوضع تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه لم يتبق في الفوج سوى الآليات اللازمة للتعامل وإخماد أي حريق ضمن منزل أو منشأة داخل المدينة.

وأشار جعفر إلى أن الأهالي في القرى التي تندلع فيها الحرائق ساعدوا عناصر الإطفاء وكانوا القوة الأكبر لنا في مواجهة هذه الحرائق الضخمة، مبيناً أنه ستصل خلال الساعات القادمة مؤازرة من إطفاء دمشق.

ولفت جعفر إلى أن السبب الأساسي في تحول الحرائق إلى حرائق ضخمة هو الرياح الشرقية القوية التي تؤدي إلى سرعة انتشار النيران لمساحات واسعة.

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