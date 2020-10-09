النيران تلتهم الأشجار المثمرة في الريف الجنوبي الشرقي للسويداء

السويداء - ضياء الصفدي

اندلعت النيران في أرض المشروع جنوب شرق بلدة القريا جنوب السويداء، مخلفة أضراراً كبيرة بين الأشجار المثمرة.

وامتدت النيران نحو الشمال وباتجاه الغرب، وبعد ساعات من نشوبها تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اندلع في أراضي قرى المنيذرة والقريا ودفن و الكارس ، بهمة الأهالي ورجال الجيش العربي السوري ورجال الإطفاء والدفاع المدني، وتم إخماده بإشراف ومتابعة محافظ السويداء _همام صادق دبيات ونائبه_ وائل جربوع.

وقال قائد فوج إطفاء السويداء نايف الشعار : إن إخماد الحريق استغرق نحو 8 ساعات بالتعاون بين وحدة إطفاء صلخد وفوج إطفاء السويداء وطواقم الدفاع المدني ومؤسسة المياه ومديرية الزراعة وبمؤازرة عناصر من الجيش العربي السوري والأهالي بمعداتهم وآلياتهم الخاصة حتى تمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل.

وناشد الأهالي كل سيارات الإطفاء في السويداء وأصحاب الصهاريج القريبة وكل من لديه القدرة على المساعدة بإخماد النار التوجه للمكان فوراً للمساعدة في إخماد الحريق.

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