آخر تحديث: 2020-10-09 12:04:16
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تجدد الحرائق في بلدة الزويتينة بريف حمص الغربي واقترابها من منازل المواطنين وفرق الإطفاء والأهالي يحاولون السيطرة عليها

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