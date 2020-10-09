تجدد الحرائق في بلدة الزويتينة بريف حمص الغربي واقترابها من منازل المواطنين وفرق الإطفاء والأهالي يحاولون السيطرة عليها

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 21 صفر 1442 الموافق لـ 09 تشرين الأول 2020
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كانيل: سياسة أمريكا الوحشية أكبر تهديد للعالم
تخت روانجي: الضغوط الأميركية على إيران تجسيد لإرهاب الدولة
أكثر من 170 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
طيران العدوان السعودي يشن تسع غارات على الجوف
وقفة احتجاجية في بروكسل تضامناً مع الشعب الفلسطيني
الجعفري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي أبرز التحديات التي تواجهها سورية
ظريف: الحظر الأميركي على البنوك الإيرانية جريمة ضد الإنسانية
"الأمن الجماعي" تحذر النظام التركي من عواقب تدخله في نزاع قره باغ
الخارجية الروسية: علاقات الصداقة مع سورية تجاوزت بنجاح اختبارات الزمن وأثبتت فاعليتها