إطفاء اللاذقية… جهود مضاعفة لمواجهة الحرائق في أرياف المحافظة وإخماد 10 منها

تواصل منظومة الإطفاء في محافظة اللاذقية جهودها الكبيرة والمضاعفة للسيطرة على الحرائق الضخمة التي اندلعت منذ منتصف الليلة الماضية في أرياف المحافظة حيث تعمل فرق الإطفاء وآليات الحراج وقوى الدفاع المدني بمساعدة طائرات مروحية تابعة للجيش العربي السوري للسيطرة عليها واخمادها.

وأوضح مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك في تصريح لمراسل سانا أن طواقم الإطفاء التابعة للمديرية وبالتعاون مع فوج الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من إخماد 10حرائق من أصل 21 حريقاً ولا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق ضخمة في أحراج بللوران وقلعة جندل بالقرداحة وقمين وقويقة وكلماخو وبنجارو وخدلو في الحفة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح الشرقية الجافة التي وصلت إلى نحو 70 كم في الساعة ولا سيما في بللوران أسهمت بامتداد النيران وصعوبة السيطرة عليها إضافة إلى وعورة التضاريس الجبلية مؤكداً أن جميع فرق العمال المزودة بمعدات يدوية التابعة للمديرية وعددها 28 تساعد في عملية إخماد الحرائق.

بدوره أكد مهند جعفر قائد فوج إطفاء اللاذقية أن فرق الإطفاء المركزية ووحدات إطفاء جبلة والقرداحة والحفة ومراكز الإطفاء في حرف المسيترة والفاخورة والدالية ومنظومة إطفاء الزراعة ومصلحة الحراج والدفاع المدني تعمل كفريق واحد لإخماد الحرائق في منطقة البودي بريف جبلة وجبل العرين بريف القرداحة والحريق في أشجار الزيتون بالدعتور في أطراف مدينة اللاذقية.

وكانت عدة حرائق في الإحراج والأراضي الزراعية بريف محافظة اللاذقية اندلعت ليلاً والتهمت مئات الدونمات من أشجار الحمضيات والزيتون إضافة إلى مساحات واسعة من الإحراج الطبيعية.

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