كانيل: سياسة أمريكا الوحشية أكبر تهديد للعالم

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن السياسة الوحشية والعدوانية لحكومة الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للعالم مستنكرا قيام واشنطن بتشويه صورة بلاده وقادتها واسكات صوتها أمام العالم.

وقال كانيل خلال مشاركته ورئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أمس في برنامج تلفزيوني حول وضع البلاد بمواجهة كورونا إن “الولايات المتحدة تحاول قطع مصادر الدخل الرئيسية لكوبا من أجل تشديد الحصار على الجزيرة”.

وكشف الرئيس الكوبي أن توحيد العملة في البلاد هو في مرحلة التحضير وسيتم الحفاظ فقط على العملة المحلية مشيرا إلى أن نائب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين سيشرحون عملية توحيد العملة مطالبا الشعب بالثقة في العملة وعدم الانجرار إلى الأخبار الكاذبة والقلق حول الأموال المودعة من قبل الأشخاص أو الشركات.

وتم خلال البرنامج الاعلان عن دخول هافانا في المرحلة الثالثة من طور التعافي من فيروس كورونا اعتبارا من الـ 12 من الجاري دون عودة حركة الطيران الطبيعية في الوقت الحالي.

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