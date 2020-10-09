إقبال على مراكز التحويل الكهربائي في درعا.. ومتابعة المخالف منها

درعا - وليد الزعبي

يؤشر الإقبال على مراكز التحويل الكهربائية في درعا إلى تحسن في النشاط الزراعي والاستثماري على مستوى المحافظة، لكن المشكلة التي لا تزال قائمة تتمثل بوجود مراكز تحويل غير مرخصة وهي تستجر كميات كبيرة من الكهرباء بشكل غير مشروع وتتسبب بأعطال ليست بقليلة في المنظومة الكهربائية, على أمل معالجة وضعها وفق الأنظمة والقوانين النافذة عندما تسمح الظروف في مناطق وجودها بذلك.

وبهذا الصدد أوضح المهندس هاني المسالمة- مدير عام شركة كهرباء درعا أن الإقبال متزايد على طلبات الاشتراك في مراكز التحويل الكهربائية وفي معظمها للأغراض الزراعية وخاصة منها آبار مياه ري المحاصيل فيما هناك بعضها القليل للأغراض الصناعية والتجارية، كاشفاً أنه تم خلال العام الجاري تنفيذ 138 مركز تحويل من أصل الطلبات المقدمة والبالغة 185 طلباً, حيث يتم إجراء الكشوف الحسية على أرض الواقع والقيام بالدراسات الفنية لتبيان مواصفات المراكز المطلوبة والتي تلبي حاجة أي من الفعاليات سواء كانت زراعية أو صناعية وغيرها.

من جهته المهندس منير القاسم- مدير مراقبة الشبكات في الشركة كشف أنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تنظيم 80 ضبطاً بمراكز تحويل في أرجاء مختلفة من المحافظة لارتكابها مخالفات الاستجرار غير المشروع، حيث يتم في عمل الضابطة العدلية التابعة للمديرية التركيز على مراقبة عمل مراكز التحويل لكونها تستجر كميات كبيرة لغايات استثمارية قيمها عالية بالسعر التجاري، ولجهة معالجة وتسوية أوضاع مراكز التحويل غير المرخصة بين القاسم أنها نشأت خلال سنوات الحرب وتعمل الشركة على متابعتها ومحاولة إلزامها بالحصول على التراخيص المطلوبة وفي حال عدم التزامها بالترخيص ستتم حين تسمح الظروف إزالتها ومصادرتها.

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