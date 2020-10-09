رغم زيادة المخصصات.. (هم) البنزين يفرض الطوابير

درعا - عمار الصبح

لا يزال الحصول على كميات كافية من مادة البنزين يشغل بال ووقت أصحاب السيارات في محافظة درعا، وبالرغم من زيادة الطلبات المخصصة للمحافظة، لا تزال طوابير السيارات على الكازيات على حالها مع انخفاض نسبي في عدد ساعات الانتظار وهذا يختلف بين محطة وأخرى.

و أشار عدد من سائقي السيارات إلى أن (هم) البنزين لا يزال شغلهم الشاغل في وقت بات جلهم يترصد أخبار المحطات التي سيجري تزويدها بالمادة من المواقع الالكترونية المتخصصة ليعمد للانطلاق إليها والاصطفاف في الدور منذ ساعات الصباح الباكر أو المبيت أمامها لضمان الأسبقية في الدور، لافتين إلى أن الكمية التي يجري الحديث عن زيادتها في المحافظة لا تفي بالغرض المطلوب طالما أن ثمة من لم يستطع تعبئة سيارته ولو مرة واحدة خلال الشهر.

وبالرغم من سوداوية المشهد إلا أن ثمة من يشيد بثقافة الالتزام بالدور الذي ولدته أزمة البنزين، وحسب رأي كثيرين فقد خفت مظاهر التجاوز على الدور والمحسوبيات التي سادت أول أزمة البنزين، والتي كانت تؤدي إلى حدوث مشاحنات تصل إلى الشجار أحياناً، مشيرين إلى وجود بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة.

بدورها اتخذت الجهات المعنية في المحافظة خطوات لتنظيم توزيع المادة فقد جرى تقسيم الطلب الواحد على محطتين بالتساوي بدل من تخصيصه لمحطة واحدة، ما ضاعف من عدد المحطات التي تتوافر فيها المادة يومياً فضلاً عما اقترحته لجنة المحروقات الفرعية في اجتماعها الأخير برئاسة محافظ درعا اللواء مروان شربك بتشكيل لجنة محروقات مصغرة تنبثق عن اللجنة الفرعية وتتبع لها، تكون مهمتها الاهتمام الكلي بكافة الأمور المتعلقة بالمحروقات، كما تم تقديم مقترح بزيادة مخصصات محطات الوقود ذات الكثافة العالية وفق معايير حركة النشاط والتعداد السكاني للتخفيف من حالات الازدحام وتلبية احتياجات المواطنيين.

وأوضح معاون مدير فرع محروقات درعا المهندس محمود الحريري أن كمية المخصصات الواردة للمحافظة من البنزين زادت بواقع طلبين يومياً وأصبحت خمسة طلبات بدلاً من ثلاثة، فيما تزيد الحاجة الفعلية للمحافظة عن 9 طلبات يومياً.

وأضاف الحريري أن الكميات الورادة يجري توزيعها على 10 محطات يومياً مع مراعات التوزع الجغرافي للمحطات منعاً للازدحام، مبينا أن فرع المحروقات يواصل العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية على ضمان توزيع عادل للمادة على محطات الوقود ومراقبة العمل فيها منعاً لحدوث حالات الغش والتلاعب الممكن حدوثها.

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