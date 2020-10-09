إخماد حريق قرب مصب النفط ومحطة الإذاعة على اتستراد طرطوس بانياس

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس حريقا نشب اليوم في مساحة من الأعشاب اليابسة قرب مصب النفط ومحطة الإذاعة على اتستراد طرطوس بانياس.

ولفت العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحريق امتد على مساحة كبيرة وتمت السيطرة عليه بشكل كامل بمشاركة 4 سيارات إطفاء دون أن يحدث أي أضرار.

وبين شما أن عناصر فوج الإطفاء أخمدوا أمس 35 حريقا اندلعت في عدة مناطق وقرى من المحافظة ويعملون الآن على إخماد الحريق الذي اندلع في قرية ضهر صفرا بريف المحافظة.

وكانت فرق الإطفاء التابعة لفوج إطفاء طرطوس ودائرة الحراج بمديرية الزراعة ومديرية الدفاع المدني أخمدت في وقت سابق اليوم حريقا بمنطقة مشتى الحلو.

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