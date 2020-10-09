عن «اللحاف» التركي المتنازع عليه!

علي الرّاعي

اذا كان ثمة مناسبة للحديث عن التاريخ التركي والتحول الترجوكوميدي من (سلطنة الى جمهورية ) فقد تكون هذه المناسبة رواية «جودت بيك و أبناؤه» الرواية التركية التي أصدرتها في سورية مترجمة جهتان، دار خاصة هي دار التكوين بدمشق، والثانية هي عامة، وأقصد الهيئة العامة للكتاب – وزارة الثقافة، وهي من الروايات التي تأخذ الطابع الملحمي، تلك الروايات التي تتناول عقوداً وأجيالاً مسلطة الضوء من خلال ذلك على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في تركيا القرن العشرين، ولاسيما من بدايته وحتى أواسطه، وفي هذه الرواية – جودت بيك وأبناؤه – فهي التاريخ الآخر، أو التاريخ الروائي، أو التاريخ التركي من وجهة نظر الروائيين، وليس المؤرخين، مركزة على منعطفات هامة في هذا التاريخ، والذي يبدأ من (1905) لحظة سقوط وانهيار السلطنة العثمانية، مروراً بوفاة مؤسس الجمهورية التركية، أو «أبو الأتراك ” أتاتورك (1938) – كما يحلو للأتراك أن يلقبوه، ثم إلى مرحلة الانقلابات العسكرية والفوضى في السبعينيات من هذا القرن، وذلك من وجهة نظر ثلاثة أجيال متعاقبة لعائلة (جودت بيك) التي هي في النهاية ملخص أو تكثيف للشعب التركي. الأهمية اليوم في هذه الرواية ليست تنافس جهتين لتعريبها ، وإنما تأتي أهميتها من أنها تكاد تكون مرآة للمجتمع التركي اليوم، في تاريخ يصر على تكرار نفسه بالصورة التراجوكوميدية ذاتها..!

مُعادل عربي

في المقابل العربي ثمة معادل للرواية التركية في اللغة العربية، وهي الثلاثية الأجزاء « بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية » للروائي الراحل نجيب محفوظ، وأما صاحب هذا المعادل، فهو على الطرف التركي، وأقصد الروائي أورهان باموق، والرواية المعادلة، أو النظيرة التركية هي روايته « جودت بيك وأبناؤه »، وننوه هنا بأن باموق هو المعادل “النوبلي “التركي أيضاً “للنوبلي” العربي محفوظ.

في رواية « جودت بيك وأبناؤه » يشتغل باموق على استعادة حالة الانعطاف التاريخية في تركيا من السلطنة إلى الجمهورية العلمانية، ملتقطاً أحداث هذه الرواية وشخصياتها من زمن ذلك الصراع السياسي والتوتر والعنف الاجتماعيين اللذين رافقاه منذ أوائل القرن التاسع عشر، وحتى منتصف القرن العشرين في تركيا، صراع من أجل الدستور تحديداً، شُكلت لأجله جمعيات سرية خلعت أكثر من سلطان.

و.. في هذا السرد الذي يتخذ الأسلوب الواقعي التقليدي نتعرف على تلك الشخصية التي أخذت الرواية اسمها، إنه شهبندر التجار في اسطنبول، لنتعرف من خلال أجيال ثلاثة لأسرته على تاريخ تركيا، تماماً كما أسرة عبد الجواد في ثلاثية محفوظ، حيث يوغل باموق في سرد التفاصيل حتى الجيل الثالث من هذه الأسرة، أي الأحفاد التي هي الموازي لوطن بكامله، أخلاقياً، وسياسياً، واقتصادياً، و.. اجتماعياً. وذلك برصد هذا التحول التراجوكوميدي من السلطنة، ومن ثم إلى الجمهورية – على الأقل حتى مجيء “الإخواني” ذي الصيت السيئ رجب أردوغان مع حزب “العدالة والتنمية” – وهذا التنازع بين القيم الشرقية التقليدية، والقيم الغربية، أو محاولة مقاربتها، وهذا التناهش الذي أوصل بالتركي اليوم، أنه لم يعد يعرف أن يضع الطربوش، ولا هو استطاع لبس «البرنيطة»، الأمر الذي يهدد هوية شعب بكامله، الذي لا يعرف على أي ضفة يُرسي مراكبه.

اشتباك الشخصيات

إذاً؛ و.. من خلال نماذج ثلاثة لشبانٍ – هم الأنجال- الذين درسوا في الغرب، وعادوا إلى تركيا لكن بأنماط مختلفة، سيجسد باموق هذا الارتباك، وقد وصلت الأحداث إلى سنة 1939م. هذا الاشتباك بين هذه الشخصيات المتلونة والموزعة، حيناً إلى الجامع، وطوراً إلى «الكباريه»، وهذا الاختلاف بالنظرة إلى “الأتاتوركية” من التغيير في القشور، إلى التغيير في العمق، فثمة تطابق بين «فرمانات» “السلطنة” “ووصايا” أتاتورك، والوصوليون هم ذاتهم وكأنهم “اجتازوا البرزخ” من الزمن القديم إلى العصر الحديث، فقط تمّ تبديل الثياب وحسب..! وكما كان السلطان الأوحد، وحوله بطانته الانتهازية، اليوم “القائد الأوحد” وبجواره الانتهازيون أنفسهم.

في (جودت بيك وأبناؤه)، يقدم باموق صورة مفصلة وواسعة للحياة التركية على مدى أجيال ثلاثة مليئة بالكوميديا حد التهكم، وتزدحم بالتراجيديا حد المأساة، من خلال شريحة تعتبر الأكثر حيوية وبراغماتية في أي مجتمع وهم «التجار» و.. مجتمع يحركه هؤلاء بلبوسات مختلفة، من هنا ليس أمام باموق سوى الدفع بشخصياته للذهاب إلى مصائر حتمية بطريقة أقرب إلى الغرائزية، ليرسموا تلك الحياة المتنازعة والمتقلبة التي لا تستقر على حال، مرةً يعصف بها متشددون يتوقون إلى التغيير وهذا تناقض، وبين براغماتيين يشدون اللحاف تجاههم، غير أن الأهم، ولأجل استقرارٍ« مزعوم» ومزيف، ومهما بدا هشاً، أن يبقى «اللحاف» متعادلاً، حتى لا يتمزق، لكن يبدو الأمر إلى حين، حين يصبح الجميع في العراء, “لحافاً لايزال صامداً” حتى هذه اللحظة، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد أن هذا «اللحاف» هو قاب قوسين من أن يصبح أسمالاً وخرقاً بالية إذا ما استمر هذا الأرعن رجب أردوغان “الإخواني” المتطرف الذي يركب الدين للوصول لغايات مغمسة بالدونية في حكم تركيا لبعض الوقت أكثر!!

و.. هنا نسأل: تُرى لو انتظر برهان باموق لإصدار هذه الرواية إلى ما بعد تسلم حزب “العدالة والتنمية” الحكم في تركيا، لاسيما بوجهه الأردوغاني القاتل؛ هل كان أضاف حرفاً واحداً على هذه الرواية؟؟!!

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