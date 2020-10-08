آخر تحديث: 2020-10-09 02:36:01
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محافظ حمص: طواقم الإطفاء تواصل إخماد الحريق الذي اندلع في احراج بلدة قرب علي في ريف حمص الغربي والذي امتد نتيجة الرياح إلى وادي الجاموس على الحدود الإدارية بين حمص وطرطوس
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محافظ طرطوس: طواقم الإطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي يعملون للسيطرة على الحرائق في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة الكفرون في ريف طرطوس الشرقي

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