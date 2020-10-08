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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 21 صفر 1442 الموافق لـ 08 تشرين الأول 2020
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محافظ حمص: طواقم الإطفاء تواصل إخماد الحريق الذي اندلع في احراج بلدة قرب علي في ريف حمص الغربي والذي امتد نتيجة الرياح إلى وادي الجاموس على الحدود الإدارية بين حمص وطرطوس
الأخبار
طيران العدوان السعودي يشن تسع غارات على الجوف
وقفة احتجاجية في بروكسل تضامناً مع الشعب الفلسطيني
الجعفري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي أبرز التحديات التي تواجهها سورية
ظريف: الحظر الأميركي على البنوك الإيرانية جريمة ضد الإنسانية
"الأمن الجماعي" تحذر النظام التركي من عواقب تدخله في نزاع قره باغ
الخارجية الروسية: علاقات الصداقة مع سورية تجاوزت بنجاح اختبارات الزمن وأثبتت فاعليتها
موسكو: قضية نافالني مجرد ذريعة لفرض عقوبات على روسيا
استشهاد يمني وإصابة 3 آخرين باعتداء للعدوان السعودي على الحديدة
سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 24 شخصاً في أضنة
(الصناعة) تطالب (النسيجية) بتغيير إنتاجها النمطي وبرنامج مالي موحد للشركات