وقفة احتجاجية في بروكسل تضامناً مع الشعب الفلسطيني
شهدت العاصمة البلجيكية اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في بروكسل تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للانحياز الأمريكي المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها أحزاب بلجيكية والجالية الفلسطينية رفعوا علم فلسطين ورددوا هتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي مؤكدين أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة انتهكت لسنوات القانون الدولي وبرزت بشكل جلي في فلسطين من خلال دعمها للاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية التي تتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد المشاركون رفضهم الكامل لمحاولات الإدارة الأمريكية فرض ما يسمى “صفقة القرن” على الشعب الفلسطيني التي تتعارض مع حقوقه التاريخية مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه واحترام القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولا سيما حق تقرير المصير.
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