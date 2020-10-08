إيطاليا تسجل 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولبنان 1367

سجلت إيطاليا 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ 12 نيسان الماضي ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 338398 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الايطالية في احدث بياناتها ان عدد الوفيات جراء المرض ارتفع كذلك بمقدار22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 36083 وفاة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 1367 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 49744 اصابة بينما سجلت 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الى 439 حالة.

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