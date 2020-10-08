منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة اليومية بكورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تسجيل زيادة قياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 338 ألفاً و779 إصابة خلال 24 ساعة وأن الوفيات زادت 5514 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفاً.

وسجلت الهند 78 ألفاً و524 إصابة جديدة وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفاً و906 إصابات في حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفاً و904 إصابات جديدة.

وكانت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا سجلت في الثاني من تشرين الأول بزيادة 330 ألفاً و340 إصابة فيما سجلت المنظمة رقماً قياسياً في عدد الوفيات بلغ 12 ألفاً و393 وفاة في 17 نيسان الماضي.

طباعة