ظريف: الحظر الأميركي على البنوك الإيرانية جريمة ضد الإنسانية

استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الحظر الجديد الذي فرضته الإدارة الأمريكية ضد البنوك الإيرانية واصفاً إياه بأنه جريمة ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله في تغريدة له على موقع تويتر: إن الإدارة الأميركية وفي خضم جائحة فيروس كورونا العالمية تريد أن تدمّر القنوات المالية المتبقية لنا لتسديد ثمن الغذاء والدواء، مضيفاً: إن الإيرانيين سيتحملون هذا الظلم الجديد إلا أن التآمر من أجل تجويع مجتمع بأكمله هو جريمة ضد الانسانية.

وحذر ظريف من أن المتسببين والمنفذين لهذا الإجراء الظالم سيواجهون العدالة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت بوقت سابق اليوم إقرار عقوبات بحق 18 بنكاً إيرانياً رئيسياً.

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