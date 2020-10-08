الصحة: 62 إصابة جديدة بـ كورونا و14 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 14 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 4566 شفيت منها 1212 وتوفيت 215 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٨ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في طرطوس

١٥ في ريف دمشق

١٢ في حمص

١٠ في حلب

٧ في دمشق

٣ في اللاذقية

حالات الوفاة:

١ في حلب

١ في حمص

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٢ في حمص

٢ في حماه

٢ في درعا

٢ في طرطوس

٣ في دمشق

٣ في حلب

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