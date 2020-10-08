“الأمن الجماعي” تحذر النظام التركي من عواقب تدخله في نزاع قره باغ

حذر الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس اليوم من تدخل النظام التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة قره باغ، مشيراً إلى أن هذا التدخل سيكون مدمراً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاس قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال حول كيفية عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حال تدخل تركيا العلني في نزاع قره باغ: إن أي تدخل من دول ثالثة في هذه العملية سيكون مدمراً، مشيراً إلى أن المنظمة تتخذ موقفاً متوازناً في هذا النزاع حتى لا يتم الإضرار بعملية التفاوض.

ودعا زاس جميع الدول إلى الالتزام بهذا الموقف بما في ذلك تركيا.

يشار إلى أن منظمة الأمن الجماعي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وشهدت الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ تصعيداً عسكرياً مفاجئاً منذ أكثر من عشرة أيام في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الأرميني والأذربيجاني الاتهامات حول أسباب هذا التصعيد بينما أشارت تقارير إلى أن النظام التركي نقل عدداً من مرتزقته من شمال سورية للمشاركة في القتال الدائر بإقليم ناغورني قره باغ.

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