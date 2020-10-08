تحديد موعد مقابلة الناجحين من حملة الإجازة غير السورية في الصيدلة

حدّد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس الـ 15 من الشهر الجاري موعداً للمقابلة السريرية الشفهية للناجحين في القسم النظري لامتحان الصيدلة الموحد دورة تموز 2020 من حملة الإجازة غير السورية في الصيدلة.

وبين المركز في إعلان اليوم أن امتحان المقابلة السريرية الشفهية يشمل سبر المعرفة والمهارات المهنية والسريرية المطلوبة لمزاولة المهنة وفق محاور عدة هي (علم الفارماكولوجيا والسموم وكيمياء الأدوية وآداب ممارسة المهنة والمعالم الحيوية السريرية والأشكال الصيدلانية الجرعية ومراقبة الجودة والتقانات التحليلية والأدوية نباتية المنشأ والميكربيولوجيا)، مشيراً إلى أن نجاح الطالب وحصوله على علامة 50 بالمئة في الامتحان الوطني يعد شرطاً لازماً لمعادلة الشهادة غير السورية مبيناً أنه لا يجوز الدخول إلى امتحان المقابلات السريرية إلا بعد النجاح في الامتحان الكتابي، لافتاً إلى أن نتيجة امتحان المقابلات السريرية تحدد بـ ناجح أو راسب ويحتفظ المتقدم بنتيجة الامتحان الكتابي في حال الرسوب في امتحان المقابلة السريرية.

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