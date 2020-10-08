استشهاد يمني وإصابة 3 آخرين باعتداء للعدوان السعودي على الحديدة
استشهد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون في قصف لقوى العدوان السعودي على محافظة الحديدة اليمنية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن قوى العدوان استهدفت بقذائف المدفعية سوق عزلة السويق بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن يمني وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي السياق نفسه سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 170 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية تمثلت في استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الجاح وحيس كما شملت تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجاح و69 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 984 قذيفة و87 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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